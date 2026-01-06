РЖД открыли движение по одному пути в Амурской области

Движение поезда разрешено на перегоне Гудачи - Гонжа

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. В РЖД сообщили о возобновлении движения поездов по одному пути на перегоне Гудачи - Гонжа в Амурской области. По информации холдинга, движение было восстановлено 6 января в 08:30 мск после схода с рельсов вагонов грузового состава.

В компании уточнили, что работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются. Также в РЖД отметили, что пассажиров некоторых поездов между станциями Магдагачи и Сковородино доставляли автотранспортом через барьерный участок. В настоящее время пассажиры поездов №325 Хабаровск - Нерюнгри и №2 Москва - Владивосток уже продолжили поездку к пунктам назначения по своим маршрутам.

Пассажиры поездов №326 Нерюнгри - Хабаровск и №1 Владивосток - Москва, как сообщили в компании, вскоре продолжат путь после пересадки из автобусов в поезда. Остальные составы следуют по маршрутам в реверсивном режиме по открытому пути.

Ранее сообщалось, что 5 января в 09:01 мск на том же перегоне произошел сход 35 вагонов грузового поезда. В результате инцидента были задержаны пассажирские поезда дальнего следования №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №2 Москва - Владивосток, №9 Владивосток - Москва, №325 Белогорск - Нерюнгри, №82 Тында - Благовещенск и №375 Благовещенск - Чита.

В РЖД также отметили, что поездные бригады оказывают пассажирам всестороннюю помощь, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим, а пассажиров поездов, задержка которых превышает четыре часа, обеспечат питанием.