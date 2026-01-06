Директор Центра "Амурский тигр" назвал причины выхода тигров к людям

По словам Сергея Арамилева, ими являются использование человеком оружия против хищника, бесконтрольный выпас скота и свободное передвижение беспризорных собак

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Причинами возникновения конфликтных ситуаций между тигром и человеком в Приморье становятся использование человеком оружия против хищника, бесконтрольный выпас скота, и свободное передвижение беспризорных собак. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Существует несколько причин, которые приводят к конфликтам. Самая главная - это ранения, которые получает тигр. Огнестрельное ранение приводит к тому, что тигр не может нормально охотиться на копытных животных. Он слабеет, и, естественно, начинает передвигаться по более легкому пути - дорогам в первую очередь. Все дороги приводят в населенные пункты, а вокруг них появляется другая проблема - большое количество беспризорных животных, в первую очередь собак", - рассказал он.

Арамилев пояснил, что беспризорные животные, а также собаки на цепи становятся легкой добычей для тигров.

"Еще одна причина это наличие бесконтрольного выпаса сельхозживотных. В европейской части России исторически принято всегда выпасать животных с пастухом. На Дальнем Востоке животные исторически пасутся сами", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Арамилева, люди, живущие на Дальнем Востоке, давно понимают, как жить с медведями, тиграми и другими животными. Ажиотаж последних лет связан в том числе с развитием медиаресурсов, уверен он.

Ранее в социальных сетях появилась информация о тигре, который терроризировал жителей и их домашних животных в поселке Приморский Хасанского округа. Пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что в селе Барабаш поймали "конфликтного" тигра и передали в реабилитационный центр. Это четырнадцатый конфликтный тигр, которого отловили в Приморье с начала года.