В ГД рассказали о новых мерах по увековечиванию памяти жертв геноцида

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, всего в 2025 году приняли восемь федеральных законов о сохранении и защите исторической памяти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. С 1 января в России вступили в силу новые меры, направленные на увековечивание памяти жертв геноцида советского народа, включая установление 19 апреля в качестве Дня памяти. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы.

В Госдуме пояснили, что начиная с 2026 года в стране будет отмечаться новая памятная дата - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий закон, разработанный депутатами нижней палаты парламента, начал действовать с 1 января.

Также с начала года вступили в силу нормы, согласно которым некоммерческие организации, занимающиеся увековечением памяти жертв геноцида советского народа в военные годы, смогут получить статус социально ориентированных. Это позволит таким НКО претендовать на государственную и муниципальную поддержку, включая имущественную и финансовую помощь.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в прошлом году было принято восемь федеральных законов, направленных на сохранение и защиту исторической памяти. Он подчеркнул важность постоянного противодействия попыткам искажения истории и умаления роли советского народа в победе над фашизмом, указав, что эта работа остается приоритетной.

Кроме того, Володин напомнил, что жертвами немецко-фашистской оккупации стали более 13 млн мирных граждан СССР. По его словам, миллионы людей были убиты, сожжены заживо или погибли в концлагерях, а масштабы потерь советского народа не имели аналогов ни в одной другой стране в годы Второй мировой войны.