В "Коинкит" выявили схему мошенничества при P2P-сделках с криптовалютой

Мошенники размещают на биржах выгодное объявление о покупке криптовалюты за наличные с небольшой, но привлекательной премией к рыночному курсу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Эксперты выявили быстро набирающую популярность схему мошенничества, нацеленную на пользователей, продающих криптовалюту через P2P-платформы под предлогом проверки на "чистоту" активов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе аналитической компании "Коинкит".

Схема, по данным "Коинкит", работает по следующему алгоритму. Мошенники размещают на биржах выгодное объявление о покупке криптовалюты за наличные с небольшой, но привлекательной премией к рыночному курсу. Они заявляют о возможности встречи в любом городе с "представителем". После открытия сделки на площадке общение оперативно переносится в мессенджеры.

На этапе обсуждения покупатель предлагает продавцу выбрать любое отделение любого банка, где его якобы представитель снимет наличные со счета в банкомате, после чего продавец должен перевести криптовалюту. Однако в момент, когда сделка кажется уже согласованной, мошенник вводит новый элемент. "Под предлогом проведения обязательной проверки происхождения средств покупатель просит продавца зарегистрировать новый "холодный" кошелек и вывести на него криптоактивы с биржи. Для "проверки" жертве затем направляется ссылка на фиктивный AML-сервис", - подчеркнули в пресс-службе.

Этот сервис, имитирующий легитимные площадки, запрашивает подключение кошелька через WalletConnect. После подключения на кошелек поступает смарт-контракт, который может выглядеть как безопасное окно с кнопками "Подтвердить" или "Отклонить", без поясняющих деталей о сути операции. Нажатие "Подтвердить" приводит к моментальному и полному списанию всех средств с кошелька жертвы в пользу мошенников.

Эксперты рекомендовали пользователям P2P-платформ никогда не переводить криптовалюту на внешние кошельки по требованию контрагента, не подписывать смарт-контракты с непонятным содержанием и не использовать сторонние "проверочные" сервисы, на которые поступают ссылки в приватных чатах. "Проводить AML-проверки могут только регулируемые биржи и сервисы, а не частные лица в сделке", - заключили в пресс-службе "Коинкит".