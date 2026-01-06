В Сухуме стартовал второй фестиваль "Мандарин"

Он проводится при поддержке Фонда президентских грантов РФ

Редакция сайта ТАСС

СУХУМ, 6 января. /ТАСС/. Второй фестиваль "Мандарин" стартовал в Абхазии, в этом году он проводится при поддержке Фонда президентских грантов РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Фестиваль стартовал на площади им. Багапша с открытия фуд-корта. Основные мероприятия пройдут на площади у Абхазского государственного Драмтеатра им. С. Чанбы. Там установлена мандариновая елка высотой более пяти метров, на ее создание ушло 1,5 тонны мандаринов и 300 кг апельсинов. У елки организована развлекательная программа для детей, там же будут выступать артисты абхазской эстрады, а уже во второй половине дня пройдут национальные танцевальные игры и фаер-шоу", - рассказали ТАСС организаторы.

По словам директора фестиваля Светланы Габунии, в этом году все мероприятия фестиваля, который продлится до 10 января, пройдут в Сухуме, многие люди в сфере бизнеса изъявили желание участвовать в нем. "В этом году нас поддержал Фонд президентских грантов РФ, мы подавали грант и выиграли", - сказала она.

В рамках фестиваля в Абхазской филармонии пройдет инклюзивный фестиваль "Солнечный мандарин", в котором примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья из Абхазии и России. Они будут соревноваться в вокале, ораторском мастерстве и танцах. Также будут организованы новогодние ярмарки и мастер-классы для детей и взрослых, сельскохозяйственная выставка и лекторий. В Ткуарчале на стене спортивной школы 8 января откроют этно-мурал "Возрождение". 9 января в гостинице "Интер-Сухум" будет проходить конкурс национального костюма.

В10 января вокруг фонтана на площади Багапша будет собран 50-метровый торт в форме спирали с цитрусовой начинкой. В его создании примут участие 40 кондитеров. В этот же день запустят воздушный шар с ди-джеем.