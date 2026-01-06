ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Хакеры взломали соцсети правительства Кузбасса

В опубликованных хакерами сообщениях заявлялось о якобы задержании губернатора региона Ильи Середюка
Редакция сайта ТАСС
10:04
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 января. /ТАСС/. Хакерская атака произошла на официальные соцсети правительства Кемеровской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В опубликованных хакерами сообщениях заявлялось о якобы задержании губернатора региона Ильи Середюка.

"Сегодня на официальные сети администрации правительства Кузбасса произошла хакерская атака. Просим вас проявлять цифровую бдительность в интернете и не поддаваться на провокационные действия мошенников", - говорится в сообщении. 

РоссияКемеровская область