Более 380 тыс. ямальцев смогут бесплатно проверить здоровье в 2026 году

Диспансеризация и профилактические осмотры организованы во всех поликлиниках региона

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Диспансеризация и профилактические осмотры в 2026 году будут организованы во всех поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа, проверить свое здоровье бесплатно смогут около 380 тыс. жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"В 2026 году 380 тыс. ямальцев смогут проверить свое здоровье. Диспансеризация и профилактические осмотры организованы во всех поликлиниках региона. Особое внимание медики уделят репродуктивному здоровью северян. Этим видом диспансеризации планируют охватить 80 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет",- говорится в сообщении.

Более 37 тыс. северян в 2026 году, живущих в труднодоступных и отдаленных территориях, обследуют в мобильных диагностических комплексах с маммографами, флюорографами и УЗИ. Кроме того, в Надымской больнице откроется пятый на Ямале Центр здоровья для взрослых, присоединившись к уже работающим в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Тарко-Сале.

В 2025 году более 200 тыс. ямальцев прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, в том числе 60 тыс. северян репродуктивного возраста. На первом этапе врачи проводят осмотр и анализы, при необходимости направляют на углубленную диагностику - УЗИ, лабораторные исследования. Чаще всего выявляются хронические, воспалительные и неинфекционные заболевания. Здоровыми признаны 15% обследованных, у четверти обнаружены факторы риска, а у 60% - хронические болезни, преимущественно системы кровообращения, эндокринной и пищеварительной систем. Среди факторов риска лидируют нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, повышенный холестерин и глюкоза.

Для северян работают мобильные диагностические комплексы, а также Центры здоровья в Надымe, Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Тарко-Сале. Прием организован бесплатно по полису ОМС, в том числе вечером и по субботам. В прошлом году впервые апробирован формат ночной диспансеризации - за два месяца его посетили 6,5 тыс. человек. Повышение доступности профилактической помощи входит в приоритеты нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".