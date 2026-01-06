В СФ предложили создать электронный реестр ограничений движения авто на дорогах

Такое решение повысит безопасность дорожного движения и увеличит привлекательность автомобильных дорог для пользователей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов, а также сенаторы Валерий Васильев и Виктор Кресс предложили создать в России единый электронный реестр для автомобилистов с информацией об ограничении и прекращении движения на дорогах. Соответствующий законопроект есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ", а также в отдельные законодательные акты РФ.

Как следует из пояснительной записки, после анализа правоприменительной практики, касающейся введения временных ограничений и прекращений движения на дорогах, а также по итогам обращений водителей была выявлена проблема отсутствия единого реестра ограничений и прекращений движения, где отражается вся необходимая информация.

"Установление единого порядка введения временных ограничений или прекращений движения на всей территории Российской Федерации и создание единого реестра временных ограничений и прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам позволит любому пользователю своевременно получать соответствующую информацию, повысит безопасность дорожного движения, повысит привлекательность автомобильных дорог для пользователей", - говорится в документе.

Кроме того, данное нововведение, по мнению авторов инициативы, позволит "своевременно информировать всех участников правовых отношений, связанных с дорожной деятельностью, о возникающих изменениях на протяженной сети автомобильных дорог".