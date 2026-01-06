В Госдуме назвали сферы, где перспективно развивать удаленку для пенсионеров

Это может быть работа с базами данных на компьютере, сбор информации, подготовка статей и графических материалов, отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Граждане пенсионного возраста могут зарабатывать удаленно в самых разных сферах, главное - информирование людей со стороны служб занятости. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Таким образом он прокомментировал планы правительства по развитию форм надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения.

"В целом я, конечно, поддерживаю. С учетом кадровой потребности на рынке труда это особенно актуально. Что касается сфер занятости, они могут быть самые разные: это могут быть специалисты, которые работают на телефоне, это работа с базами данных на компьютере, сбор информации, подготовка статей, подготовка графических материалов. То есть все, что угодно, не требующее нахождения на рабочем месте, у работодателя", - сказал депутат.

По словам Нилова, такая гибкая форма занятости может быть востребована, особенно для тех, кто обременен домашними заботами и не имеет возможности ездить в офис. "Причем это может быть любая работа удаленно. В том числе то, что можно делать своими руками. Задача работодателя - обеспечить всем необходимым для полноценного производственного процесса", - сказал он.

Помочь пенсионерам в трудоустройстве может в том числе госпортал "Работа в России", где размещены вакансии работодателей, отметил Нилов, подчеркнув, что есть также возможность бесплатно пройти курсы и получить дополнительную профессию или повысить квалификацию. "Здесь самое главное - проинформировать [лиц старшего возраста]. И в этой части очень важная роль возлагается на центры занятости", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что с 2025 года в России была возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, "то есть, официальный доход теперь не является демотивирующим механизмом" для граждан пенсионного возраста.