В АСИ назвали ключевые факторы для развития инклюзивной среды в России

По словам генерального директора агентства Светланы Чупшевой, ими являются развитие реабилитационных центров нового поколения, модернизация городской среды и расширение медийных проектов на тему инклюзии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева назвала ТАСС ключевые предложения и подходы, которые необходимо реализовать для эффективного развития инклюзивной среды в России: развитие реабилитационных центров нового поколения, модернизация городской среды, расширение медийных проектов на тему инклюзии.

"По итогам первого всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех" удалось выработать целый спектр предложений по развитию инклюзивной среды и общества равных возможностей, - сказала она. - Первое - создание комплексной системы инклюзии, охватывающей всю траекторию человека, - это предполагает формирование модели, включающей диагностику, маршрутизацию, реабилитацию, образование, занятость и сопровождение семьи при четком разграничении ролей ведомств. Второе - необходимость развития реабилитационных центров нового поколения - эталонных центров полного цикла, где реабилитация, обучение, протезирование и социальная адаптация осуществляются в единой модели. Модернизация городской среды и обязательные стандарты доступности - еще один важный аспект. Также не будем забывать о роли медиа: поэтому будем акцентировать внимание на важности расширения медийных проектов, образовательных программ и общественных инициатив, формирующих уважительное отношение к людям с инвалидностью, трансляции примеров успешной реабилитации, интеграции и занятости людей с ОВЗ".

По словам Чупшевой, необходимо оказывать поддержку отечественным производителям средств реабилитации, а также внедрять строгие стандарты доступности на уровне жилых домов, транспорта, благоустройства и туристической инфраструктуры. "Считаем важным внедрение гибких подходов к трудоустройству и поддержку занятости ветеранов и людей с инвалидностью, развитие адаптивного спорта", - добавила она.

Чупшева также отметила успех в проведении первого всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех" и одноименной недели, мероприятия которой собрали более 100 тыс. человек по всей стране. "Собрать такой форум именно сейчас было важно по нескольким причинам, и первая из них - новое законодательство о социальной защите инвалидов, к исполнению которого все должны быть готовы. В Москве же мы собрали экспертов по самым разным аспектам: это образование, спорт, городская среда, по реабилитации и ресоциализации, в том числе, с фокусом на участников СВО", - сказала она.