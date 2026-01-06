Русист из Индии собрала коллекцию почти из 400 сувениров из России

В ее коллекции - матрешки, гжель, картины, самовары, русские народные костюмы и даже мебельный гарнитур

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. Русист из Индии, жительница Нью-Дели Анджу Мехта собрала коллекцию, состоящую почти из 400 сувениров, привезенных из России. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я очень люблю Россию и бывала там бесчисленное количество раз. Из каждой поездки я старалась привезти что-то особенное", - отметила Мехта.

В ее коллекции - матрешки, гжель, картины, самовары, русские народные костюмы и даже мебельный гарнитур. Для размещения всех экспонатов русист выделила в своей квартире отдельную комнату.

"Я хочу, чтобы мои студенты - бывшие, нынешние и будущие - чувствовали дух России, знакомились с богатой русской культурой и русским языком. Я намерена и дальше пополнять свою коллекцию", - сказала она.

Пока речи о создании музея не идет, однако в сообществе русскоговорящих индийцев коллекция Анджу Мехты уже стала популярной и привлекает посетителей.