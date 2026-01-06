В Костромской области после атаки БПЛА открыли ПВР

Пункт организовали для жителей южной части города Нея

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Пункт временного размещения (ПВР) организован для жителей южной части города Нея Костромской области на время работы оперативных служб. В ПВР уже приехали более 30 человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сергей Ситников.

6 января над территорией Нейского района силами Минобороны уничтожили несколько украинских беспилотников.

"Для жителей южной части Неи <...> на время работы оперативных служб организован пункт временного размещения. При необходимости в нем могут быть размещены до 1,2 тыс. человек. Есть возможности для ночлега. В настоящее время в пункт прибыли чуть более 30 человек. Люди обеспечены горячим питанием, водой", - написал он.

На территории, где были ликвидированы беспилотники, оперативные службы продолжают обследование. При этом допуск жителей в целях безопасности в эту зону ограничен. Сотрудники УМВД проводят патрулирование, охрана правопорядка и сохранность имущества жителей обеспечены.

Ситников добавил, что жители Неи, имуществу которых причинен ущерб, могут подать заявление в администрацию муниципалитета.