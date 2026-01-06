В Москве в 2012-2025 годах построили и отреставрировали более 260 храмов

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в работе у реставраторов находится еще 63 объекта религиозного назначения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. За последние 13 лет в Москве построили более 150 храмов и отреставрировали свыше 110. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что с 2012 года в городе построено 151 новое культовое сооружение, а еще 113 храмов полностью отреставрированы. По его словам, Москва является центром Русской православной церкви, здесь находятся главный храм - Христа Спасителя - и сотни старинных церквей, которые продолжают реставрировать и сохранять. Мэр подчеркнул, что столицу невозможно представить без куполов и колокольного звона, поэтому 15 лет назад была поддержана программа строительства православных храмов.

Собянин добавил, что по благословению Патриарха Кирилла был создан Фонд Русской православной церкви, собирающий пожертвования верующих на эти цели. Власти города, в свою очередь, взяли на себя задачу подбирать участки для проектирования и строительства храмов и передавать их в безвозмездное пользование.

Мэр также отметил, что ежегодно в столице вводится в эксплуатацию около десяти храмов. На данный момент построено 151 культовое сооружение, а еще 40 находятся в стадии возведения. Среди введенных в прошлом году объектов он назвал храм Святого Великомученика Георгия Победоносца в Московском, храм Святого Георгия Победоносца в Крюкове, храм Священномученика Серафима митрополита Петроградского в Южном Бутове и храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что многие московские храмы являются памятниками архитектуры, и город уделяет большое внимание их сохранению. В прошлом году были отреставрированы церковь Успения в Вешняках, Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря и колокольня в усадьбе Кусково. Сейчас столичные реставраторы работают еще над 63 объектами религиозного назначения.