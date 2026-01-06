Сотрудники МЧС проверили системы пожаротушения в храмах перед Рождеством

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС РФ провели проверки в храмах в преддверии рождественских служб, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В преддверии праздника сотрудники государственного пожарного надзора оценили соблюдение мер пожарной безопасности в храмах и церквях, задействованных в его проведении. Во время профилактических мероприятий специалисты ведомства уделили особое внимание состоянию путей эвакуации, работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, безопасному применению открытых источников огня, организации дежурства администрации объектов, готовности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожара, состоянию электрооборудования, противопожарного водоснабжения и наличию первичных средств пожаротушения", - сказали в МЧС.

Со служителями и персоналом храмов проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности и отработаны действия при возникновении возгорания. В обеспечении безопасности на Рождество от МЧС РФ будут задействованы около 3,5 тыс. сотрудников, которые будут дежурить в храмах.