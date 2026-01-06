Сенатор Шейкин: мошенники при создании сайтов-двойников часто меняют один символ

Например, они добавляют лишнюю букву или используют домен .top, .shop, .store вместо привычного .ru, рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мошенники в период новогодних праздников используют разные уловки, в частности создают сайты-двойники, для обмана граждан. Как правило, в адресах фальшивых сайтов присутствует дополнительный символ или используется непривычное доменное имя, рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатору Артем Шейкин.

"Именно в период новогодних праздников аферисты активно создают сайты-двойники - подделки ресурсов известных маркетплейсов, театров и сервисов для покупки билетов. Отличить фальшивый сайт можно, если обратить внимание на несколько простых признаков. Во-первых, адрес сайта: мошенники часто маскируют его под оригинал, меняя всего один символ. Например, они добавляют лишнюю букву или используют домен .top, .shop, .store вместо привычного .ru", - объяснил Шейкин.

Кроме того, по словам сенатора, должны вызывать подозрение сайты, которые просят перевести деньги напрямую на карту третьему лицу, предлагают "уникальную большую скидку только сегодня" или перенаправляют на стороннюю страницу, где просят сообщить персональные данные для проведения оплаты. "Надежные площадки используют только сертифицированные платежные сервисы", - напомнил он.

Также немаловажно проверять контакты и юридическую информацию организаций, добавил сенатор. "У настоящих компаний всегда есть адрес, ИНН, активный номер службы поддержки. Если указаны только мессенджеры, то перед вами, скорее всего, поддельный сайт. Главное правило - не торопиться и не поддаваться эмоциям. Лучше потратить пару минут и проверить сайт через поисковик или воспользоваться услугами известных сервисов-агрегаторов. Это убережет вас от потери денег и новогоднего настроения", - заключил парламентарий.

Ранее в пресс-службе банка ВТБ со ссылкой на своих экспертов сообщили, что среди мошенников распространены три "новогодние" схемы: массовые рассылки якобы о подарках от Деда Мороза, фейковые билеты и сайты магазинов, а также "новогодние розыгрыши". В частности, вторая схема касается несуществующих магазинов и билетов: мошенники создают сайты-двойники известных маркетплейсов или продают поддельные билеты на новогодние шоу и детские елки. После оплаты товар не поступает покупателю, а доступ на мероприятие оказывается недействительным. Часто злоумышленники используют агрессивную рекламу в соцсетях и мессенджерах, заманивая пользователей ограниченным "праздничным предложением".