Умер глава Яшкинского района Кузбасса Сергей Богданов

Ему было 58 лет

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 января. /ТАСС/. Глава Яшкинского района Кемеровской области Сергей Богданов умер во вторник на 59-м году жизни, сообщили в пресс-службе районной администрации.

"На 59-м году ушел из жизни Сергей Викторович Богданов, глава Яшкинского муниципального округа", - говорится в сообщении.

Богданов с ноября 2010 года по декабрь 2015 года занимал пост заместителя главы Кемерово и начальника территориального управления. В октябре 2024 года он возглавил Яшкинский муниципальный округ. Отмечен многочисленными наградами: знак "Шахтерская слава" всех степеней, медаль "За веру и добро", "За особый вклад в развитие Кузбасса" III степени", бронзовый знак "За заслуги перед городом Кемерово".