Кириенко посетил учреждения культуры в Херсонской области

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ посетил модельную библиотеку и здание детской школы искусств в Геническе

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 6 января. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочей поездки в Херсонскую область посетил учреждения культуры в городе Геническе, передает корреспондент ТАСС.

Вместе с губернатором региона Владимиром Сальдо и первым заместителем министра культуры Российской Федерации Сергеем Обрывалиным он посетил открытую в январе 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" модельную библиотеку и пообщался с ее сотрудниками. Директор учреждения Эльвира Скобкина сообщила, что в библиотечной системе Херсонской области зарегистрировано более 6 тыс. человек. По ее словам, наиболее востребованы у читателей книги по психологии и историческая литература.

"С этого года у нас есть специалист, которая изъявила желание учиться работать со шрифтом брайля, потому что приходят ребята с СВО, у которых проблемы со зрением. Это очень важно", - подчеркнула она.

Кириенко также посетил здание детской школы искусств в Геническе, реконструкцию которого планируют завершить в январе. При поддержке региона-шефа Краснодарского края в учреждении создают современные кабинеты для занятий на музыкальных инструментах и завершают капитальный ремонт концертного зала.

"Произведен капитальный ремонт, косметический ремонт, установлен новый котел, подведен газ, чего в школе не было. Мы уверены, что с обновлением этой школы, ее ждет новая жизнь: увеличение количества учащихся и открытие новых специальностей", - сказал ТАСС министр культуры региона Артем Лагойский.