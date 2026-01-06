В Сухумском районе похоронили актера Андрея Хорошева

© Анжела Кучуберия/ ТАСС

СУХУМ, 6 января. /ТАСС/. Похороны российского актера, сценариста, режиссера и телеведущего Андрея Хорошева состоялись на Михайловском кладбище в Сухумском районе Абхазии, передает корреспондент ТАСС.

В 13:00 в Храме Преображения Господня на Михайловском кладбище в селе Яштуха Сухумского района состоялось отпевание Андрея Хорошева, а в 14:00 состоялся траурный митинг во дворе храма. В церемонии приняли участие министр культуры Абхазии Даур Кове, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, представители посольства России в Абхазии, Госмузея, дочь Хорошева - Лиза, друзья и знакомые режиссера.

"Сегодня мы прощаемся с Андреем Хорошевым, с которым буквально 20 дней назад мы размышляли о будущих проектах и телефильмах об известных личностях Абхазии и исторических памятниках нашей страны. Он говорил, что хочет навсегда остаться в Абхазии. Так и произошло. Он останется в нашей памяти как человек, проникшийся любовью к нашей стране, желавший оставить большой след в истории и культуре Абхазии", - сказал Хашиг.

Хорошев умер 1 января на 67-м году жизни. Он погиб, спасая человека в горячем источнике в Сухуме. Актер стал популярен благодаря работе в фильмах "Боец", "Адмиралъ", "Доктор Живаго" и других. Также Хорошев являлся художником-постановщиком.