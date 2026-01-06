В Москве запретили торговлю поддельными военными билетами через интернет

Владельца сайта сотрудникам надзорного ведомства установить не удалось

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы по требованию прокуратуры заблокировал доступ к интернет-сайту, через который осуществлялась нелегальная торговля военными билетами для людей, которые пытаются избежать срочной службы в Вооруженных силах РФ. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать сведения, размещенные на интернет-сайте (далее следует ссылка на запрещенный сайт - прим. ТАСС) информацией, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение подлежит исполнению немедленно", - указано в документе. Его копия направлена в Роскомнадзор для внесения в автоматизированную информационную систему, позволяющую идентифицировать сайты содержащие запрещенную информацию.

Как сказано в материалах дела, военная прокуратура Подольского гарнизона проводила мониториг интернета и обнаружила сайт, на котором было размещено объявление о продаже поддельных документов, в том числе военных билетов. На этом же онлайн-ресурсе имелся форум с темами для обсуждения с возможностью оставлять объявления и предлагать свои услуги и оставлять комментарии. При этом владельца данного сайта сотрудникам надзорного ведомства установить не удалось.

Работники прокуратуры подали в суд административный иск с требованием о блокировке сайта, который был удовлетворен.