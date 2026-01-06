Популярность сухопутного маршрута в Кижи выросла более, чем в 1,5 раза

В первые дни 2026 года музей-заповедник посетили 4 тыс. человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 января. /ТАСС/. Круглогодичным сухопутным маршрутом к музею-заповеднику Кижи в Республике Карелия в 2025 году воспользовались более 75 тыс. человек, что более, чем в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

"В 2021 году мы сделали к острову Кижи сухопутный маршрут. Новый круглогодичный путь к заповеднику - это и удобнее, и дешевле, чем на "Комете". Если в 2024 году им воспользовались 45 тыс. человек, то в 2025 - больше 75 тыс.", - написал Парфенчиков.

Глава региона отметил, что за первые дни 2026 года музей-заповедник посетили более 4 тыс. человек. "Чтобы полюбоваться заснеженными куполами Преображенской церкви, люди едут со всей России и зарубежья. Визитная карточка Русского Севера, объект культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году музей-заповедник "Кижи" отмечает юбилей - 60 лет! Искренние поздравления коллективу музея-заповедника", - добавил Парфенчиков.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Основа музейного собрания - это ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.