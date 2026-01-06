В Петербурге рождественская подсветка украсит Дворцовый и Троицкий мосты

На Стрелке Васильевского острова зажгут Растральные колонны

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Дворцовый и Троицкий мосты в Санкт-Петербурге украсит подсветка, напоминающая убранство православных храмов, в честь праздника Рождества Христова. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

"Праздничная подсветка переправ будет радовать горожан и гостей города с 16:25 сегодня до 23:59 восьмого января. Специальная подсветка наших знаменитых мостов создает праздничную атмосферу, добавляет яркий акцент к световому оформлению города", - приводит слова Беглова пресс-служба.

Также губернатор добавил, что с 23:55 до 03:30 будут зажжены Растральные колонны на Стрелке Васильевского острова. "Зажжение факелов Ростральных колонн - одна из красивейших традиций Петербурга", - сказал Беглов.

Рождество Христово в России отмечается в ночь с 6 на 7 января. Ровно в полночь на 7 января в храмах страны начинается торжественное богослужение.

На государственном уровне празднование Рождества вернули в 1991 году, тогда 7 января было объявлено выходным днем. Рождество является частью общих выходных, которые начинаются с Нового года.