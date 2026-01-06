В Москве пожарную безопасность рождественских служб обеспечат 600 человек

В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмут свыше 500 храмов и церквей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 600 спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских служб в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Обеспечению пожарной безопасности празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в публикации.

В преддверии праздника сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими, напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, порядке использования первичных средств пожаротушения.

"В рождественскую ночь в повышенной готовности будут находиться около 1,5 тыс. сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, оснащенные 400 единицами пожарно-спасательной и специальной техники", - добавили в комплексе.