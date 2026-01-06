В Псковской области подключили к газу 3,2 тыс. домов

Работы велись равномерно на территории большинства муниципальных образований региона

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 6 января. /ТАСС/. В Псковской области более 3,2 тыс. домовладений получили доступ к природному газу с начала 2025 года. Плановый показатель года по программе догазификации был выполнен досрочно, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Антон Дымов.

"В начале года мы определили в соответствии с пообъектным планом-графиком догазификации на этот год 3 200 домовладений. К началу декабря мы эту цифру выполнили", - сообщил Дымов.

Достигнутый результат превысил показатели 2024 года, когда к газовым сетям было подключено 2 тыс. домовладений. Работы велись равномерно на территории большинства муниципальных образований региона, при этом особое внимание в будущем году планируется уделить Невельскому району. Там существуют определенные трудности, которые требуют дополнительной координации с местными властями.

Одним из сдерживающих факторов темпов догазификации остается неготовность части потребителей к приему газа после подведения трубы к границам их участков. Другим препятствием являются согласования прохождения трасс газоснабжения с РЖД и дорожными службами, что усложняет организацию строительства и увеличивает сроки.

Общая программа догазификации охватывает 30 тыс. негазифицированных домовладений в 162 населенных пунктах области. Для поддержки жителей предусмотрены региональные меры социальной поддержки граждан.