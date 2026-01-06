В Калининградской области назвали фейком информацию о проблемах с топливом

В соцсетях распространяют видео с недостоверными данными, отметили в региональном правительстве

КАЛИНИНГРАД, 6 января. /ТАСС/. Информация о напряженной ситуации с топливом в Калининградской области, которая распространяется в соцсетях, является фейком. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В региональных пабликах в соцсетях распространяется видео, на котором якобы изображена бывший министр развития инфраструктуры Калининградской области, она сообщает о проблемах с поставкам топлива в регион в начале 2026 года.

"Создатели фейкового видео, видимо, настолько торопились напугать "напряженной ситуацией с топливом", что даже не проверили спикера", - сообщили в правительстве.