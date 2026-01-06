Травматолог Григорьев напомнил об опасности катания на тюбингах

Кататься можно только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Катание на тюбингах представляет повышенную опасность, поэтому от него рекомендуется отказаться либо строго соблюдать меры безопасности. Об этом сообщил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области и главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

По его словам, тюбинг является одним из самых травмоопасных зимних развлечений, поскольку при катании легко получить повреждения. В связи с этим он рекомендовал полностью отказаться от такого вида досуга, а при принятии решения кататься - неукоснительно соблюдать правила безопасности.

В Министерстве здравоохранения Московской области уточнили, что катание допускается только на специально оборудованных трассах со снежным покрытием. В ведомстве подчеркнули, что нельзя использовать склоны, заросшие деревьями, а также горки с трамплинами, поскольку при приземлении тюбинг сильно пружинит. Кроме того, внизу склона должно быть достаточно пространства для торможения. Перед началом спуска рекомендуется осмотреть трассу на наличие ям, бугров, камней, кустов, ограждений и других потенциально опасных объектов.

Жителям Подмосковья также напомнили о необходимости соблюдать дистанцию между спусками: начинать движение следует только после того, как предыдущий человек завершил спуск. Кататься на тюбинге настоятельно рекомендуется исключительно в сидячем положении.

Григорьев отдельно отметил, что категорически запрещено привязывать тюбинги, ледянки или санки к транспортным средствам, подчеркнув, что любые травмы легче предотвратить, чем лечить.

Врачи призвали жителей региона более внимательно и ответственно относиться к зимним развлечениям. В пресс-службе Минздрава Московской области добавили, что при ухудшении самочувствия у взрослого или ребенка необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.