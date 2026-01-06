Украина передает костел Святого Николая в Киеве католическому приходу на 50 лет

Договор предусматривает возможность пролонгации

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министерство культуры Украины подписало договор о передаче костела Святого Николая в Киеве в пользование римско-католического прихода на 50 лет. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Договор предусматривает возможность пролонгации. Вопрос прав владения решался более 20 лет.

Костел начали строить в 1899 году и освятили в 1909 году. Богослужения в нем продолжались до 1936 года. Позднее здание использовалось как склад и архив. После реставрации в 1970-х в нем открыли Дом органной и камерной музыки. С 1992 года в костеле возобновили проведение служб. Храм функционировал параллельно с домом музыки.