Горелкин: "Рувики" могут редактировать только верифицированные пользователи

При этом предпочтение при верификации будет отдаваться авторам, в частности, имеющим профильное образование, сообщил первый зампред думского комитета по информполитике

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Изменения в интернет-энциклопедию "Рувики" с 1 января могут вносить только пользователи с подтвержденными профилями. При этом предпочтение при верификации будет отдаваться авторам, в частности, имеющим профильное образование, сообщил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Рувики" уходит от анонимности. С 1 января правки в статьи могут вносить только пользователи, прошедшие процедуру верификации. А пройти ее смогут не все: предпочтение будет отдаваться тем авторам, которые имеют профильное образование и опыт работы с информацией", - написал он в Max.

По сравнению с "Википедией", по мнению депутата, это принципиально иной путь развития, поскольку "американский ресурс сознательно снижал порог вхождения, предлагая стать энциклопедистом кому угодно". "Мы видим, к чему это привело: правила там теперь диктуют анонимы, а всех несогласных с пропагандистским дискурсом оттуда выкинули без оглядки на регалии. Принцип саморегулируемого сообщества, которое бесплатно строит "храм для разума", в глобальном масштабе оказался нерабочим. Очевидно, что интернет-энциклопедия должна действовать по тем же правилам и принципам, которыми руководствуются классические научные издания", - заключил Горелкин.