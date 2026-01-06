Собянин: в музее-заповеднике "Коломенское" работает почти двухкилометровый каток

По словам мэра Москвы, с момента его открытия уже продано порядка 42 тыс. билетов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. На Царской набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве работает один из самых протяженных катков в России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его информации, длина катка составляет 1,7 км, а площадь - почти 13,5 тыс. кв. м. Одновременно на льду могут находиться более 2,5 тыс. человек. Каток оформлен световой инсталляцией "звездное небо", включающей свыше 14 млн лампочек. Кроме того, на внутренней стороне бортов установлено около 1,8 тыс. светильников, благодаря чему лед подсвечивается снизу.

Мэр отметил, что рядом с катком работает полноценный пункт проката спортивного инвентаря, где можно взять фигурные и хоккейные коньки, а для детей и начинающих предусмотрены специальные приспособления для катания.

По словам Сергея Собянина, каток пользуется популярностью у жителей и гостей столицы: с момента открытия было реализовано около 42 тыс. билетов. Он также подчеркнул, что за последние годы музей-заповедник "Коломенское" значительно преобразился, а масштабное обновление территории продолжится в 2026 году. В настоящее время завершается обустройство аллеи с качелями и зоны отдыха со спусками к воде, а недалеко от станции метро "Кленовый бульвар" создан многофункциональный спортивный кластер с детской спортивно-игровой площадкой. Также завершается строительство павильона с прокатом инвентаря и раздевалками.

Кроме того, в "Коломенском" проводится модернизация строения "Соколиного двора". Ближе к набережной обустраивается визит-центр с сувенирным магазином и помещениями для мастер-классов, а также создаются две тематические игровые зоны для детей.