В Нальчике приостановили вырубку 70 сосен и расширение улицы

Работам помешали обращения горожан

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Вырубку порядка 70 сосен и работы по расширению ул. Карашаева в Нальчике (Кабардино-Балкария) приостановили по поручению главы республики Казбека Кокова после многочисленных жалоб и обращений горожан. Об этом сообщил руководитель региона.

"В связи с обращениями жителей Нальчика о вырубке в ходе ремонта улицы Карашаева деревьев принято решение о приостановке указанных работ. С учетом мнения жителей улицы будет скорректирован и сам проект ремонта. Оставшиеся деревья сохранятся, а уже спиленные будут заменены на новые высокорослые растения", - пояснил Коков.

Речь идет о ремонте дороги с расширением проезжей части за счет вырубки деревьев на одной из центральных улиц столицы Кабардино-Балкарии - Карашаева. Работы начались накануне и вызвали большой общественный резонанс. Нальчане в социальных сетях выступили с острой критикой в адрес мэрии Нальчика, инициировавшей проект.

"20 лет живу именно на этом участке, который расширяют. Там никогда не было пробок и не ходит общественный транспорт. Зачем они собираются расширять эту дорогу, если она упирается в круг? <..> Довод о том, что эти все эти елки хилые и будут падать на людей - смехотворные", - написал в канале института развития администрации города Нальчика "Платформа" пользователь Инал Тугов.

За время начала работ подрядчики успели срубить более 30 сосен, передает корреспондент ТАСС. Между тем мэрия Нальчика 7 января пригласила неравнодушных горожан для дальнейшего обсуждения хода ремонтных работ.