На катках Москвы пройдут праздничные мероприятия в Рождество

Гостей столичных парков ждут интерактивные программы и "старинные" рождественские гуляния

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Праздничная программа с анимацией и мастер-классами запланирована 7 января в столичных парках, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Развитие парков".

"В ландшафтном парке "Митино" с 10:00 до 11:00 состоится рождественский мастер-класс по катанию на коньках <...>. Анимация на льду также пройдет в Саду имени Н. Э. Баумана с 16:00 до 17:00. В усадьбе Воронцово на "Лайф! Катке" с 17:00 до 20:00 запланирована праздничная рождественская программа. Гостей ждет интерактив от ведущего, выступления кавер-дуэтов и дискотека от диджея", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в своем Telegram-канале руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, около 35 культурных площадок Москвы приглашают на рождественские мероприятия: 6 и 7 января в парках пройдут интерактивные программы и "старинные" рождественские гуляния, а в музеях - литературно-музыкальные вечера и тематические мастер-классы.