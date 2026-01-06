В Коми полностью восстановили электроснабжение 11 сел

Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении

СЫКТЫВКАР, 6 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение 11 населенных пунктов Сысольского района Республики Коми после аварии. Об этом сообщили ТАСС в филиале "Россети Северо-Запад" в регионе.

"Энергетики полностью восстановили электроснабжение населенных пунктов Сысольского района после отключения воздушной линии 10 кВ. Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и провели необходимые работы", - сообщили в компании.

В филиале "Россети Северо-Запад" добавили, что с 17:59 мск все потребители получают электроэнергию в полном объеме.