В Белореченском районе Кубани восстановили подачу тепла, света и воды

В регионе решают вопрос с домами, поврежденными из-за снегопада

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Подача тепла, электроэнергии и воды восстановлена в плановом режиме в Белореченском районе Краснодарского края, пострадавшем от непогоды, сообщил оперштаб региона.

"В Белореченском районе вышли на плановую подачу тепла, электричества и воды. Электроснабжение во всех 11 населенных пунктах, пострадавших в результате сильного снегопада, восстановлено. В Белореченске также все котельные работают в штатном режиме. Проблемы с разбалансировкой систем отопления, которые зафиксированы в нескольких домах, планируют устранить до конца суток 6 января - для этого в помощь управляющим компаниям направили бригаду теплосетей", - говорится в сообщении со ссылкой на главу муниципалитета Сергея Сидоренко.

Отмечается, что в районе сохраняется режим ЧС.

Кроме того, по данным оперштаба, решается вопрос с домами, поврежденными из-за снегопада. Так, в поселке Восточном, где получили повреждения три многоквартирных дома на улице Молодежной: в одном провалилась крыша и просела стена, в двух других помимо кровли поврежден фундамент. Сейчас комиссия прорабатывает вопрос о признании их аварийными. В пункте временного размещения остаются 10 из 30 жильцов, в перспективе люди будут расселены.

Добавляется, что два дома с поврежденной кровлей в поселке Степном на улице Школьной планируют восстановить. В одном уже разобрали поврежденную крышу и вывезли мусор, защитили строение от будущих осадков, а к восстановительным работам приступят после того, как специальная комиссия сделает заключение о состоянии несущих стен. Жители находятся у родственников. Во второй дом хозяева квартир уже вернулись: по результатам обследования, конструкции жилья не представляют угрозы, однако требуется срочный капитальный ремонт кровли. Оба дома будут восстанавливать совместно с фондом капремонта.

Аномальное количество осадков в районе выпало 31 декабря буквально за час. Тяжелый мокрый снег нарушил работу практически всех питающих линий.