Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ детских сухих смесей Nestlé

Это связано с возможным наличием токсина

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ввоз ряда детских сухих смесей Nestlé в Россию временно приостановлен в связи с возможным наличием токсина цереулида. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ведена временная санитарная мера по приостановлению ввоза на территорию Российской Федерации продукции - сухие быстрорастворимые молочные, кисломолочные и безлактозные смеси и сухая смесь на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen Комфорт, "Алфаре амино" с датами производства с 15.04.2025 по 27.11.2025 г., в связи с возможным наличием токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика (растительные масла)", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в России.

Потребителей призвали учитывать при выборе продукции всю информацию. Оборот данной продукции запрещен в Российской Федерации.

Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение шести часов. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока.

Вся необходимая информация о порядке возврата продукции размещена на сайте производителя.