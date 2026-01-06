Spiegel: генпрокуратура ФРГ расследует поджог, обесточивший районы Берлина

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ взяла на себя расследование поджога кабельного моста в Берлине, приведшего к обесточиванию нескольких районов на юго-западе города. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ведомство подозревает неустановленных лиц в членстве в террористической организации, антиконституционной диверсии, а также в нарушении работы государственных предприятий.

Генпрокуратура занимается расследованием особо тяжких преступлений, которые могут представлять угрозу госбезопасности.

Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как ряд районов на юго-западе города остался без электричества из-за поджога кабелей. Он позволяет без лишних проволочек привлекать к устранению последствий той или иной катастрофы Бундесвер, федеральную полицию и гуманитарные организации для оказания помощи пострадавшим.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. торговых точек в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция сразу же не исключила версию поджога, которая позже подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Оператор Stromnetz Berlin ранее сообщил, что без света по-прежнему остаются около 25,5 тыс. домохозяйств и примерно 1,2 тыс. предприятий. Полностью восстановить энергоснабжение удастся лишь к 8 января.