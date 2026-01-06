Число рейсов в аэропорту Шарль-де-Голль сократится почти вдвое из-за снегопада

В аэропорту Орли отменят 25% рейсов, сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Количество рейсов в главном парижском аэропорту Шарль-де-Голль сократится почти вдвое из-за снегопада, ожидаемого в столичном регионе утром 7 января. Об этом сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро в эфире телеканала BFMTV.

"Отмены коснутся 40% рейсов", - приводит телеканал слова главы ведомства, который также рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в этот день. В другом столичном аэропорту Орли будут отменены 25% рейсов.

Движение большегрузных автомобилей в парижском регионе запрещено, а для легковых машин максимальная скорость снижена до 70 км/ч.

Национальная метеослужба Météo-France объявила предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности в 38 департаментах страны.

Накануне в ДТП, вызванных наледью на дорогах, погибли шесть человек.