В Чехии в 2025 году от гепатита А умерли 36 человек

Общее число инфицированных заболеванием в республике составило 3 255 человек

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 6 января. /ТАСС/. Гепатит типа А в 2025 году стал причиной смерти 36 человек в Чехии. Это следует из отчета Государственного института здравоохранения, сообщило Чешское радио.

Среди умерших в 2025 году от гепатита - 30 мужчин и 6 женщин в возрасте от 35 до 82 лет. Общее число инфицированных гепатитом типа А в 2025 году в республике составило 3 255 человек.

В 2024 году от гепатита А умерли два человека.

Как указывается, медики прогнозируют в 2026 году снижение общего числа инфицированных гепатитом типа А. Они также не исключают возможность определенного увеличения больных желтухой в начале января. Это связано с тем, что в течение рождественских и новогодних праздников перенос заболевания мог произойти в связи с огромным количеством контактов между гражданами.

Вирус гепатита типа А устойчив при распространении. Инкубационный период заболевания длится до 50 дней. Болезнь нередко протекает бессимптомно, и выявить ее возможно только через назначенные врачами анализы.