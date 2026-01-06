В Петербурге за девять дней выпало 40 см снега

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге за последние девять дней выпало 40 см снега, сообщил председатель Комитета по благоустройству города Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.

"Наша техника и работники ручного труда продолжают устранять последствия новогодних метелей. Все коммунальные службы работают в эти дни в усиленном режиме. За последние девять дней уже выпало порядка 40 см снега", - написал Петриченко.

Также председатель отметил, что 930 единиц техники по несколько раз в сутки проходят по магистралям, освобождая проезд для автомобилей, на тротуарах действуют щетки, проводится противогололедная обработка и вывоз собранных валов.

Всего за неделю было отправлено на пункты утилизации почти 90 тыс. куб. м снега.