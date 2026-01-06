ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Вологде организуют бесплатные автобусы после Рождественского богослужения

Воспользоваться ими смогут все желающие
Редакция сайта ТАСС
18:28

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бесплатные автобусы будут организованы в Вологде после Рождественского богослужения в кафедральном Воскресенском соборе и храме святого праведного Лазаря. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"В Вологде бесплатными городскими автобусами смогут воспользоваться все желающие после ночного Рождественского богослужения в кафедральном Воскресенском соборе и храме святого праведного Лазаря. С 02:00 мск 7 января автобусы будут ожидать пассажиров, время отправления - 02:30 мск", - написал Филимонов в Telegram-канале.

Он добавил, что в Вологде будет организовано три бесплатных маршрута. В Череповце в рождественскую ночь также будет организовано бесплатное движение общественного транспорта. 

