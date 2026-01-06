В Смоленске строительство теннисного центра планируют завершить в 2026 году

Его возведут на проспекте Гагарина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Строительство здания для центра настольного тенниса в Смоленске, а также благоустройство территории планируется завершить к маю 2026 года. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"На проспекте Гагарина полным ходом идет строительство теннисного центра. Он возводится при поддержке Федерации настольного тенниса России и Центра развития спорта Смоленской области. <...> Новый спортивный объект станет местом притяжения не только профессиональных спортсменов, но и любителей, и откроет новые возможности для развития настольного тенниса. Завершить строительство здания и благоустроить территорию планируется к маю 2026 года", - написал он.

Глава региона отметил, что на сегодняшний день завершен монтаж металлического каркаса здания и возведены две монолитные подпорные стены. Также к объекту подведены инженерные сети.

По словам Анохина, в специализированном комплексе площадью более 1,3 тыс. кв. м смогут одновременно заниматься почти 50 спортсменов. В здании будет оборудован профессиональный игровой зал с 12 теннисными столами, соответствующими всем нормативным требованиям. Также будут обустроены раздевалки, медицинский кабинет, тренерская и инвентарная, в спортивном центре будут созданы условия для маломобильных граждан.