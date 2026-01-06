В Москве высота снежного покрова превысила норму

Локально она достигает 29 см, сообщили в Гидрометцентре

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве превысила норму и местами достигает 29 см. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние синоптические данные.

"Высота снежного покрова в Москве достигла 23-29 см при норме в 22 см, а по области высота снежного покрова варьируется от 17 до 25 см", - сказал собеседник агентства. Он напомнил в этой связи, что всю предстоящую ночь в столичном регионе будут отмечаться осадки, которые несет теплый фронт средиземноморского циклона, дотянувшегося до центра Европейской России.

В частности, по прогнозам метеорологов, в праздничную ночь на территории Москвы может выпасть 2-4 мм осадков, прирост же снега может составить до 6 см. При этом температура воздуха составит до минус 9 градусов в столице и до минус 11 градусов в Подмосковье. "Днем 7 января также ожидается небольшой, местами умеренный снег, столбики термометров покажут в Москве 4-6 градусов ниже нуля, в Подмосковье - минус 3-8 градусов, ветер прогнозируется восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с", - заметили в Гидрометцентре РФ. Здесь также напомнили о вероятности образования гололедицы на дорогах.