Патриарх Кирилл возглавил рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Прямую трансляцию ночной службы ведут телеканалы Первый, "Россия-1", "Спас", а также официальный сайт РПЦ

© Владимир Жучков/ ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, передает корреспондент ТАСС.

Русская православная церковь 7 января отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово.

Среди присутствующих на торжественном богослужении в столичном кафедральном соборе - иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры, прихожане столичных храмов.

Праздник Рождества установлен церковью в честь рождения Сына Божия - Иисуса Христа. Появление в мире Спасителя христиане считают центральным событием всей человеческой истории. 7 января (25 декабря по старому стилю) Рождество вместе с Русской православной церковью встречают еще ряд поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики.

Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни), являющиеся временем особого духовного торжества.