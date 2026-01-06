Рождественское богослужение в Казанском соборе возглавил митрополит Варсонофий

Оно продлится с 23:00 до 01:30 мск

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Главное рождественское богослужение в Санкт-Петербурге началось в Казанском кафедральном соборе в 23:00. Ночную рождественскую литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщается в Telegram-канале собора.

Богослужение продлится с 23:00 до 01:30. Ранее в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), 6 января, Варсонофий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого. Ему сослужили ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков и духовенство кафедрального собора.

7 января в Казанском соборе в 07:00 пройдет ранняя литургия, в 10:00 поздняя литургия и в 18:00 великая вечерня.

Также рождественское богослужение проходит в Кронштадтском Морском Соборе. В нем принимают участие военные моряки Главного командования ВМФ, учащиеся военно-морских учебных заведений и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы.

На государственном уровне празднование Рождества вернули в 1991 году, тогда 7 января было объявлено выходным днем. Сейчас Рождество является частью общих выходных, которые начинаются с Нового года.