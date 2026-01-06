Православные христиане встречают Рождество Христово

С 8 по 17 января пройдут Святки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в среду отмечает один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января возглавил Великое повечерие и Божественную литургию в кафедральном храме Христа Спасителя, торжественные богослужения проходят во всех храмах Русской православной церкви.

В среду на телеканале "Россия-1" также состоится показ традиционного рождественского интервью патриарха Кирилла. Предстоятель Русской православной церкви ответит на вопросы генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова. Интервью выйдет в эфир в 11:35.

Вслед за Рождеством, с 8 по 17 января у православных христиан пройдут Святки (святые дни) - время особой духовной радости, когда отменяются обязательные посты по средам и пятницам

Празднование Рождества в регионах

В Севастополе рождественские богослужения пройдут во многих храмах, в том числе в Свято-Владимирском соборе на месте крещения князя Владимира. Здесь после литургии пришедших ждет угощение и праздничный концерт. А 7 января на территории Херсонесского монастыря и комплекса "Новый Херсонес" начнут работу интерактивные площадки: можно будет прокатиться на ослике и верблюде, вечером ученики воскресной школы и их родители поздравят пришедших песнями.

В Архангельской области большая рождественская программа запланирована в музее-заповеднике "Малые Корелы". Гости смогут погрузиться в атмосферу традиционного народного празднования Рождества и Святок, познакомиться с северными обрядами и народными забавами. На пруду около дома Пухова заработает ледовая карусель - традиционное зимнее развлечение. Центральная площадь превратится в ярмарку народных ремесел.

Центральным событием в Мурманске станет праздничное гулянье "Свет Христова Рождества", которое пройдет на Семеновском озере в столице Русской Арктики. Гостей ждут народные представления, концерты творческих коллективов, ярмарка сувениров, а также веселые игры и конкурсы для юных северян.

В Вологде впервые пройдет всероссийский фестиваль православных и народных традиций "Время Рождества" с участием фольклорных коллективов и клубов исторической реконструкции - 8 января на Кремлевской площади Вологды представят национальные традиции празднования Рождества Христова на Русском Севере и в российских регионах. В фестивале примут участие 44 творческих коллектива из регионов России и Вологодской области.

В главном храме Республики Коми - Свято-Стефановском кафедральном соборе с вечера 6 января пройдет Всенощное бдение и праздничная Божественная литургия, их проведет митрополит Сыктывкарский и Коми-Зырянский Филипп. 7 января продолжатся торжественные службы, а 8 января с 11:00 состоится крестный ход от Стефановского собора до Епархиального управления.

В Ростовской области Рождество планируют встретить с казачьим колоритом. В правительстве региона сообщили, что 6 января атмосферу казачьего Рождества в Областном доме народного творчества создадут ансамбль песни и танца "Атаман" и образцовый детский вокальный ансамбль "Юность Дона". 6 и 7 января на сцене Дворца культуры "Ростсельмаш" запланированы традиционные праздничные концерты Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова - рождественские колядки, пляски, шуточные картинки, обрядовые песни.

В Новгородском музее деревянного зодчества в первый день после Рождества пройдет этнографическая программа. "В Витославлицах о них не рассказывают - здесь их проживают по-настоящему, так, как это делали в русских деревнях много лет назад", - отметили в музее. Вместе с фольклорными коллективами гости праздника отправятся колядовать.

Как сообщается в телеграм-канале Центрального парка культуры и отдыха Волгограда, 7 января состоится костюмированный забег от организации "Волгоградский марафон". "В Центральном парке Волгограда гостей ждет "Рождественский забег" в карнавальных костюмах на дистанции 1 и 5 км. Чтобы поддержать праздничное настроение, бегуны должны будут облачиться в новогодние костюмы. Старт мероприятия в 10:00. После забега всех участников будет ждать праздничная программа",- говорится в сообщении.

О празднике

Праздник Рождества установлен в честь рождения Иисуса Христа и символизирует примирение человека с Богом. Появление в мире Спасителя более двух тысяч лет назад в вифлеемской пещере христиане считают ключевым событием всей мировой истории. По учению церкви, Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением первых людей.

Согласно Евангелию, Иисус родился от Девы Марии в царствование императора Августа. Август повелел сделать тогда всенародную перепись по всей Римской империи. Праведный Иосиф Обручник и Богородица отправились для этого в город своих предков Вифлеем, но там все места в гостиницах были заняты. Они смогли найти ночлег лишь в пещере, предназначенной для скота, где и родился Богомладенец.

Христиане верят, что Мария зачала непорочно, от Святого Духа. Таким образом младенец Иисус стал сыном и человека, и Бога. По преданию, первыми рожденному Спасителю мира поклонились местные пастухи, которым перед этим явились ангелы, и волхвы - древние мудрецы и звездочеты с Востока, которым тоже особым образом было возвещено о рождении Иисуса в Вифлееме.