Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент отметил роль христианства в единении общества

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян - православных христиан с Рождеством Христовым. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение", - отметил президент. "С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи", - подчеркнул в своем поздравлении российский лидер.

Путин добавил, что религиозные организации уделяют неустанное внимание делам милосердия и благотворительности, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников и ветеранов специальной военной операции, многое делают для гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога в России. "Такая важная, востребованная работа достойна самого искреннего признания. Желаю православным христианам, всем, кто празднует Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего", - пожелал глава государства.