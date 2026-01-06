Мишустин поздравил патриарха Кирилла с Рождеством

Премьер-министр отметил роль РПЦ в помощи бойцам СВО

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин направил поздравительную телеграмму патриарху Кириллу. Он поздравил предстоятеля Русской православной церкви с Рождеством Христовым и отметил ее особую роль в помощи бойцам специальной военной операции и их семьям. Текст поздравления опубликован на сайте правительства РФ.

"Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления с Рождеством Христовым", - говорится в телеграмме. "Мы встречаем этот православный праздник с теплыми чувствами. Он дарит духовную радость, счастье, обращает к христианским ценностям. Рождественские дни объединяют миллионы людей, вселяют в сердца надежду, веру в высокие идеалы добра", - подчеркнул премьер, отметив, что "здесь у Русской православной церкви, которая призывает к исполнению евангельских заповедей, взаимоуважению, добродетели и состраданию, особая роль".

"Благодаря вашей активной архипастырской деятельности сохраняются многовековые традиции нашего народа, историческое и культурное наследие, а также реализуются важные инициативы, направленные на укрепление института семьи, патриотическое воспитание молодежи, особое внимание уделяется оказанию пастырской помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям", - сделал акцент глава правительства.

Мишустин пожелал патриарху Кириллу доброго здоровья, успехов в ответственном служении на благо России, российского народа, Русской православной церкви.