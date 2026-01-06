С 9 января штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут в два раза

Взыскание для водителя составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 25 до 50 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Dikushin Dmitry/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Штрафы за перевозку детей в машине без автокресла или других удерживающих устройств вырастут с 9 января в два раза. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, административный штраф за нарушение требований к перевозке детей для водителя вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей.

Кроме того, для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел составит не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей - как для должностных.

Согласно утвержденным нормам, в силу данные изменения вступают 9 января, то есть через 10 дней после опубликования соответствующих нормативно-правовых документов. Иной порядок вступления в силу не установлен.

В новость внесена правка (3:12 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - вырастет с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - с 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - со 100 до 200 тыс. рублей