Путин: дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями

Президент поздравил детей, участвовавших в рождественском богослужении, с праздником

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Дети бойцов СВО по праву могут гордиться своими родителями, как всегда в России гордились своими воинами. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, обратившись с коротким напутствием к самым детям - участникам рождественского богослужения, которое посетил в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

"Я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Хочу прежде всего, обратиться к самой юной аудитории сегодняшнего богослужения. Хочу сказать, что вы по праву можете гордиться вашими отцами, вашими мамами, как всегда в нашей стране, в России, гордились нашими воинами", - сказал президент.