Путин пожелал воинам СВО, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом

Президент поздравил бойцов спецоперации с Рождеством

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил воинов СВО, с которыми посетил рождественское богослужение, и их семьи с праздником и пожелал, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом с ними.

"Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами. Благодарю вас за службу Отечеству. С праздником!" - обратился Путин к военнослужащим и членам их семей в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, где он встретил Рождество.