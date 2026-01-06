ОП и Минпросвещения работают над пилотным проектом домашних яслей
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Общественная палата и Министерство просвещения России работают над пилотным проектом "коллективного присмотра" за детьми до трех лет. По замыслу, родители смогут отдавать ребенка в домашние ясли по соседству, рассказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он пояснил, что иногда многодетная мать создает "семейный детский сад", где присматривает не только за своими детьми, но еще и за другими.
"Сейчас мы работаем над проектом вместе с министерством просвещения, чтобы в пилотном регионе реализовать его. Родители смогут отдавать детей в возрасте до трех лет именно на уход и присмотр непосредственно в такую семью, или, допустим, в дошкольную группу рядом с домом", - сообщил Рыбальченко.
Общественник пояснил, что, например, во Франции в домашних детских садах работают "сертифицированные няни, которые у себя дома принимают до четырех детей". "Но они не предоставлены сами себе. Они раз в неделю приходят в специальный центр", - добавил член ОП.
По его мнению, в российском пилотном проекте можно действовать по аналогичной логике: большую часть времени дети проводят в домашних яслях, а раз в неделю вместе с няней идут в полноценный детский сад.