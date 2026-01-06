В ОП сообщили, что срок замены электросчетчиков с 2027 года сократится вдвое

Речь о трех месяцах вместо нынешних шести, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Энергоснабжающие организации с 2027 года должны будут устанавливать и менять счетчики на электричество вдвое быстрее - за три месяца вместо нынешних шести. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В случаях отсутствия, выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, возникших после 1 января 2027 года, установка (замена) и допуск приборов учета электрической энергии в эксплуатацию должны быть осуществлены гарантирующим поставщиком не позднее трех месяцев", - сказал он.

"Таким образом, с 1 января 2027 года срок замены прибора учета электроэнергии при его отсутствии, поломке или истечении срока службы сократится с шести до трех месяцев", - добавил Машаров.

Он уточнил, что это требование адресовано гарантирующим поставщикам и сетевым организациям, а не собственникам помещений. Если энергетики нарушат обязательства, плата за электричество снижается.

"Начиная с 1 января 2026 года в случае нарушения гарантирующим поставщиком (сетевой организацией) обязанностей по установке, замене и допуску в эксплуатацию прибора учета электрической энергии стоимость коммунальной услуги по электроснабжению, предоставляемой потребителю, в отношении которого нарушены соответствующие обязанности, определяется с применением понижающего коэффициента 0,95", - указал член ОП.